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الثلاثاء، 09 يناير 2018 09:02 م
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تمهيدا لاستئناف الرحلات مع روسيا..

مصادر: "مصر للطيران" ترسل طلبات لاستخراج تصاريح لأفراد مكاتبها بموسكو

الثلاثاء، 09 يناير 2018 06:55 م
مصادر: "مصر للطيران" ترسل طلبات لاستخراج تصاريح لأفراد مكاتبها بموسكو مصر للطيران


كتب هانى عثمان - أحمد حمادة
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قالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة أرسلت تصاريح أفراد مكاتبها فى العاصمة الروسية موسكو، وإنها بصدد الحصول على موافقة سلطات الطيران المدنى الروسية على تلك التصاريح.

وأضافت المصادر، أن مدير مكتب الشركة سيتوجه خلال الساعات القادمة إلى العاصمة الروسية موسكو لإعادة افتتاح مكتب الشركة هناك، وبدأ العمل رسميا عقب قرار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، باستئناف حركة الطيران بين القاهرة وموسكو. 


وأشارت المصادر إلى أن الشركة قدمت جدول رحلاتها إلى السلطات الروسية ويتضمن 3 رحلات أسبوعيا تقلع جميعا أيام الأحد والثلاثاء والخميس، على أن تقلع أولى الرحلات مع بداية شهر فبراير القادم، وأن الشركة بصدد وصول موافقة السلطات هناك على جدول التشغيل.
 
 
 
 
 
 

 


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