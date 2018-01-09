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مسئول يمنى يطالب الأمم المتحدة بالضغط علىً الحوثيين لتسليم جثمان صالح

الثلاثاء، 09 يناير 2018 08:49 م
مسئول يمنى يطالب الأمم المتحدة بالضغط علىً الحوثيين لتسليم جثمان صالح الرئيس اليمنى الراحل على عبد الله صالح


كتبت - ايمان حنا
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طالب القائم بأعمال رئيس المؤتمر الشعبي العام صادق امين أبو راس؛  في اول عمل قام به القائم بأعمال الرئيس الراحل على عبدالله صالح  بعد تفويضه تسيير الأعمال، نائب المبعوث الاممي الى اليمن معين شريم،بالضغط على  جماعة انصارالله  "الحوثي "  لتسليم جثة الزعيم الراحل علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الأسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام واطلاق سراح كل المعتقلين وفي مقدمتهم أقارب صالح والاطمئنان على صحتهم وعلى رأسهم صلاح علي عبدالله صالح وتسليم مقرات وأصول وأموال المؤتمر الشعبي العام.
 
كما طالبوا الأمم المتحدة برفع الإقامة الجبرية والعقوبات عن أحمد علي عبدالله صالح وكذا إعادة البنك المركزي الى العاصمة صنعاء ، حاثين الأمم المتحدة على أن يكون مبعوثها الى اليمن محايدا غير منحاز الى دول تحالف العدوان.
 
وعبر نائب المبعوث الأممي الى اليمن في لقائه قيادة المؤتمر الشعبي العام عن تعازيه وأسفه لما جرى لرئيس المؤتمر وأمينه العام ، مؤكدا على أهمية استئناف العملية السياسية كون الحل السياسي هو الخيار الأمثل للازمة اليمنية لخلق شراكة حقيقية ينطلق منها الجميع لبناء اليمن وتجاوز الوضع الإنساني الذي يعانيه المواطن اليمني في مختلف مناحي الحياة، مثمنا دور المؤتمر الشعبي العام وتجربته الكبيرة في الحياة السياسية واحترامه للنظام والقانون.
 
 

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