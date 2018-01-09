مسؤول كورى شمالى: أسلحتنا موجهة فقط للولايات المتحدة

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قال مسؤول كورى شمالى إن الأسلحة الكورية الشمالية "موجهة فقط" نحو الولايات المتحدة وأراضيها.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن رى سون جون، رئيس الوفد الكورى الشمالى المكون من خمسة أعضاء، والمشارك فى أول محادثات مشتركة مع كوريا الجنوبية خلال عامين، كشف تهديده خلال المحادثات المشتركة مع كوريا الجنوبية، التى تجرى اليوم الثلاثاء، مكررا ما أعلنه الزعيم الكورى الشمالى كيم يونج أون من تهديدات بتدمير الولايات المتحدة.

وأوضح رى سون جون أن أسلحة النظام غير موجهة إلى كوريا الجنوبية، أو الصين أو روسيا، إلا أنه لم يأت على ذكر اليابان التى شهدت خطر مرور قذيفتين على الأقل بالقرب منها العام الماضى.

وأضاف رى "أسلحة كوريا الشمالية تستهدف فقط الولايات المتحدة، وليس إخوتنا الصين أو روسيا"، مضيفا أن البرنامج النووى للنظام الكورى الشمالى غير مطروح على طاولة المحادثات كونه لا يمثل مشكلة بين الكوريتين، محذرا من أن تناول هذا الموضوع لن يؤدى سوى لتدمير الروابط مع كوريا الجنوبية.