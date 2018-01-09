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مدير المرور يتفقد الطرق ويوجه بنشر الخدمات لتأمين الرحلات بسبب الشبورة

الثلاثاء، 09 يناير 2018 08:34 ص
مدير المرور يتفقد الطرق ويوجه بنشر الخدمات لتأمين الرحلات بسبب الشبورة حملة مرورية- صورة أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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تفقد اللواء عصمت الأشقر مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الثلاثاء، الخدمات المرورية والأمنية المعينة على جميع الطرق والارتكازات الأمنية بالطرق السريعة، وشدد على تأمين رحلات المواطنين و الطلاب من الأقاليم والقاهرة الكبرى أثناء نزول الشبورة على الطرق، منعا لوقوع أى حوادث مرورية .

ووجه الأشقر، بتكثيف التواجد الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق، وإلزام المواطنين بقواعد المرور، لحين تلاشى الشبورة من أعلى الطرق.

كما أشرف مساعد الوزير للمرور، على حملات مرورية بالطرق السريعة، لرصد المخالفات المرورية، وشدد على عدم التهاون فى رصد المخالفات، والعمل على فك أى ازدحام مرورى فى حالة رصده من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة.


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