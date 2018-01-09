مدير أمن القليوبية: لن أقبل بإهانة مواطن ومكتبى مفتوح للجميع

مدير أمن القليوبية: لن أقبل بإهانة مواطن ومكتبى مفتوح للجميعالثلاثاء، 09 يناير 2018 09:33 م
جانب من اللقاء
القليوبية نيفين طه
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أكد اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، إنه يولي ملف حسن معاملة المواطنيين اهتماما خاصا، فالمواطن هو شريك في عملية الأمن وعنصر مهم، مشيرا إلى إنه يجب التفريق بين المجرم والمواطن المخالف.
وأضاف مدير أمن القليوبية خلال لقائه بالإعلاميين والصحفيين بالقليوبية،أن المناصب لا تدوم، وأن أي خطأ من ضابط شرطة لا يعني أن هذا سلوك عام ، فكلية الشرطة تقدم التعليم الأمني فقط ،ولا تقدم تربية فالسلوك الخطأ نتاج تربية شخصية .
وأكد مدير الأمن إنه دائماً ينبه على الضباط بضرورة حسن المعاملة المواطن المخالف هو مواطن شريف وليس مجرما، ولابد من استخدام كلمات مثل "تفضل".
وشدد مدير الأمن على الضباط بضرورة تفسير سبب المخالفة للمواطن عند تحريرها وتوعية المواطنيين ، حتى يتم تقليل نسبة المخالفات.
وأشار مدير الأمن أن الكلمة رصاصة إذا خرجت لن تعود مرة أخرى، مشيرا إلى أن الإعلام لابد أن يكون حياديا وموضوعيا فى تناول الموضوعات .
ونوه مدير الأمن، إنه في جولاته بأقسام الشرطة يؤكد على الضباط أنه فى يوم ما سننتهي خدمته وسيصبح مواطنا فمن يرضي بإهانة مواطن أو المحسوبية ، سيأتي إليه يوم من الأيام يذوق نتائجها، فضابط الشرطة ارتضى خدمة الناس وهي ثقيلة جدا، قائلا: "لن أقبل برفع عصا على مواطن".
وشدد مدير الأمن على ضرورة تفعيل كرسي المعاقين داخل الأقسام والوحدات المرورية، لاستقبال ذوى الاحتياجات الخاصة.
وأكمل مدير الأمن،أن الشرطة والشعب أهل وعدم وجود معاملة جيدة للمواطن يعتبره فشلا شخصيا ، مشيرا إلى أن التجاوزات الخاصة ببعض ضباط الشرطة لا رحمة فيها إداريا وقانونيا وجنائيا والظلم ظلمات.
وأشار مدير الأمن إلى أنه يولى اهتماما خاصا بالبحث الجنائى والسياسى والمواطن، ولابد أن يشعر ويرى بنفسه الجانب الأمنى والانضباط فى الشارع وهو ما سيراه المواطن فى الشارع .
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