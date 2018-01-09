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محامى من جواتيمالا يطعن أمام القضاء ضد قرار بلاده بنقل سفارتها إلى القدس

الثلاثاء، 09 يناير 2018 11:00 م
محامى من جواتيمالا يطعن أمام القضاء ضد قرار بلاده بنقل سفارتها إلى القدس رئيس جواتيمالا موراليس


أ ف ب
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طعن محام من جواتيمالا بقرار بلاده نقل سفارتها فى إسرائيل إلى القدس، معتبرا أنه يشكل انتهاكا للقانون الدولى.

وتقدم المحامى ماركو فينيسيو ميخيا بشكوى قضائية امام المحكمة الدستورية الإثنين قائلا أن الإعلان فى 24 ديسمبر عن نقل السفارة يخالف مبادئ وأحكام وتطبيق القانون الدولى فى ما يتعلق بعملية السلام الفلسطينية-الإسرائيلية.

وقال المحامى إن تغييرا سياسيا كهذا كان يجب أن يطرح للاستفتاء.

وقال ميخيا إن الرئيس جيمى موراليس ضرب عرض الحائط بالمعايير الحكومية بإعلان نقل السفارة على صفحته على موقع فيس بوك بدلا من تكليف وزارة الخارجية إعلانه عبر القنوات الرسمية.

وبإعلانها نقل سفارتها فى إسرائيل إلى القدس أصبحت جواتيمالا الدولة الأولى، والوحيدة حتى الآن، التى تحذو حذو الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وكان ترامب تعهد فى 6 ديسمبر بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، فى قرار تاريخى طوى فيه صفحة عقود من السياسة الأمريكية.

وتعتبر إسرائيل منذ وقت طويل القدس الموحدة عاصمة لها، فيما يعتبر الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.

ولا تعترف الأمم المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، ورفضت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 21 ديسمبر الماضى أى اعتراف أحادى بالقدس عاصمة لإسرائيل قبل التوصل إلى اتفاق سلام يحدد مصيرها.

 


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