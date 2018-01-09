محامون وصحفيون فى موريتانيا يتظاهرون ضد قرار ترامب بشأن القدس

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تظاهر المحامون والصحفيون الموريتانيون، اليوم الثلاثاء، أمام السفارة الأمريكية بنواكشوط تضامنا مع القدس والشعب الفلسطيني، ورفضًا لقرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.



وندد الصحفيون والمحامون خلال تجمع احتجاجى أمام سفارة واشنطن فى نواكشوط بقرار الرئيس الأمريكى “المخالف للشرعية الدولية، وخصوصا قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967، الذى نص على الانسحاب من الأراضى المحتلة إلى حدود سنة 1967 ، والقرار رقم رقم 478 الرافض لقرار ضم القدس، باعتبارها عاصمة لإسرائيل”.



وأكد المحامون والصحفيون الموريتانيون تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، داعين الحكومة الموريتانية والحكومات العربية والإسلامية إلى الوقوف ضد هذا القرار الأمريكى الجائر.



وطالبت نقابتا الصحفيين والمحامين الإدارة الأمريكية بالتراجع الفورى عن “قرارها الجائر الذى لا يخدم السلام فى منطقة الشرق الأوسط والعالم”، مؤكدة أن القدس عاصمة فلسطين وستبقى كذلك .

واعتبر الشيخ ولد حندى نقيب المحامين الموريتانيين ، أن قرار الرئيس الأمريكى بشأن نقل سفارة بلاده لدى إسرائيل إلى القدس "لن يكتب له النجاح"ودعا ولد حندى فى كلمته إلى إطلاق سراح السجناء

من جهته قال نقيب الصحفيين الموريتانيين محمد سالم ولد الداه ، إن الوقفة الاحتجاجية تنظم تعبيرا عن التضامن مع الشعب الفلسطينى ورفضًا لقرار ترامب الذى وصفه بالجائر.