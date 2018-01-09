محافظ سوهاج يتفقد الكورنيش الغربى ويوجه برفع مستوى النظافة





سوهاج – عمرو خلف

قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج إن الشركة المنفذة لمشروع توسعة الكورنيش الغربى ستقوم بصب البلاطة الانتقالية لربط التوسعة بالجزء الغربى لشارع النيل ثم أعمال الرصف النهائية وذلك بعد الانتهاء من المرافق ، وفتح شارع الكورنيش الغربى للمرور فى الاتجاهين من أمام مديرية التربية والتعليم وحتى بوابة مزلقان ميدان العارف، جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها اليوم .

وشدد المحافظ فى بيان له ، على مسئولى حى شرق برفع الإشغالات الخاصة بالإعلانات العشوائية الموجودة على حوائط المنازل وأعمدة الإنارة ورفع مستوى النظافة بجوار مسجد أنصار السنة بالكورنيش الغربى وغسيل المسجد بالمياه وغسل الأرصفة ، وإزالة المخالفات الموجودة على جدرانه ، كما شدد على أن يكون وضع الإعلانات على الأعمدة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لإظهاره بالمظهر الحضارى.

وأكد عبد المنعم أنه تم تشكيل لجنة من كلية الهندسة جامعة سوهاج ونقابة المهندسين والسكرتير العام المساعد والتخطيط والشئون المالية والإدارية والمتابعة الميدانية والتفتيش المالى والإدارى تختص بتحليل أسعار البنود المتبقية مع سرعة الانتهاء من عملية التسعير لإنهاء الأعمال المتبقية بمشروع الكورنيش الغربى.