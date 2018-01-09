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محافظ دمياط يحيل مسئولى حماية الأراضى والإدارة الزراعية للنيابة الإدارية

الثلاثاء، 09 يناير 2018 11:44 ص
محافظ دمياط يحيل مسئولى حماية الأراضى والإدارة الزراعية للنيابة الإدارية الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط


دمياط معتز الشربينى
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أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط مسئولى حماية الأراضى والإدارة الزراعية بمركز دمياط إلى النيابة الإدارية لتقاعسهم فى التعامل مع التعديات الواقعة بناحية عزب النهضة مما أدى إلى تطويرها وتوصيل المرافق لبعض منها وذلك باعتبارها من المخالفات الجسيمة التى ينعقد الاختصاص بها للنيابة الإدارية.

ووجه المحافظ لمديرية الزراعة بدمياط بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لإزالة كافة التعديات الواقعة بنواحى مركز دمياط تطبيقا لنص المادتين 60، 61 من القانون رقم 119/2008 م وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية التى هى عصب الاقتصاد القومى .

 


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