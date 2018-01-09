محافظ دمياط: شراء 12 سيارة قلاب بتكلفة 5 ملايين جنيه لدعم منظومة النظافة





دمياط معتز الشربينى

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، شراء 12 سيارة قلاب حمولة 6 م ٣ بتكلفة قدرها 5 ملايين جنيه وذلك لدعم منظومة المحافظة.

وأضاف المحافظ فى بيان أنه سيتم توزيعها على الوحدات المحلية كالآتى عدد 3 سيارات للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، 3 سيارات للوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، سيارتان للوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا، وسيارة واحدة للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ والوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج والوحدة المحلية لمدينة رأس البر والوحدة المحلية لمدينة الروضة.



كما وجه المحافظ بإلحاق المكبس الخاص بالوحدة المحلية لمدينة رأس البر للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط فى الفترة من 10 يناير إلى 15 مايو، إذ يتم عودته لمدينة رأس البر فى فصل الصيف ونقل عهدة سيارتى المكبس من مدينة فارسكور وكفر سعد إلى مدينة دمياط.