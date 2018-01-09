محافظ دمياط: تخصيص 550 ألف جنيه لرصف مدخل مدينة عزبة البرج حتى شارع الفنار





دمياط - معتز الشربينى

ناقش الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، آلية إتمام أعمال رد الشيء لأصله بالمناطق التى لم يتم اتمام الأعمال بها، ووجه المحافظ تعليماته للمهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسداد مبلغ 800 ألف جنيه لمديرية الطرق لإتمام أعمالها.

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أنه فى استجابة لمطالب أهالى السنانية وعزبة العمال، فقد وجه المحافظ المهندس ضياء عوض مدير عام مديرية الطرق، بالبدء فورا فى أعمال رصف الشارع المقابل لكوبرى عبد المجيد بطول 300 م2.

كما أعلن المحافظ عن تخصيص مبلغ 550 ألف جنيه، خارج الخطة الاستثمارية، وذلك لرصف مدخل مدينة عزبة البرج حتى شارع الفنار، وصرح المحافظ أنه جارى إتمام أعمال رد الشيئ لأصله بجميع مناطق شارع الفنار، والشارع الرئيسى للمدينة، حيث قد تأخر اتمام الأعمال لوجود طلبات جديدة من الأهالى لتوصيل الغاز.

وعن توصيل الغاز لمناطق ميت أبو غالب وفارسكور، فقد أعلن المحافظ عن بدء أعمال توصل الغاز للمنازل بميت أبو غالب، وجارى البدء فى أعمال العداية من كفر سليمان، فارسكور، حيث من المتوقع البدء فى أعمال الخط الرئيسى بداية فبراير الجارى.

جاء الاجتماع بحضور اللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد عبد العزيز مدير عام شركة الغاز بدمياط، والمهندس ناصر الغاوى ممثل شركة الغاز.

من ناحية أخرى شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، برئاسة محمود المرسى وبالتنسيق مع مديرية أمن دمياط بحملة مكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية حيث تم ازالة 6 حالات تعدى بإجمالي مساحة 1612 متر بقرية ام الرضا مركز كفر البطيخ بناءً على الأخطار الوارد من الزراعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.