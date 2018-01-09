محافظ القاهرة: مسيحى حادث كنيسة حلوان أثبت للعالم المعنى الحقيقى لـ"الوطنية"





كتب سيد الخلفاوى

أكد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أهمية التصدى للإرهاب لوقوف الشعب كتلة واحدة لافرق بين مسلم ومسيحى مساندا الجيش والشرطة وأجهزة الدولة فى حربهم الطويلة ضد الإرهاب، والتى لم تنته فى يوم وليلة ولابد أن تجتمع العائلة المصرية للتصدى لعمليات الارهاب والفكر المتطرف من خلال نشر القيم والتسامح وقبول الاخر واحترام رأيه، لافتا إلى أن مسيحى حادث كنيسة حلوان أثبت للعالم المعنى الحقيقى للروح الوطنية.

كلمة المحافظ جاءت خلال مشاركته بمؤتمر بيت العائلة المصرية الأول تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحت شعار "معا ضد الإرهاب" وبحضور الدكتور حمدى زقزوق وزير الأوقاف الأسبق ورئيس المؤتمر، والوزيرة نبيلة مكرم نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد أبو زيد أمين عام المؤتمر، واللواء كمال الدالى محافظ الجيزة، ولفيف من الشخصيات العامة.

تناول المؤتمر أهمية ترسيخ القيم الدينية والتسامح بين أبناء الأمة، وختتم المؤتمر الجلسة الافتتاحية بتكريم أسر عدد من الشهداء الجيش والشرطة كما تم خلالها عرض فيلم تسجيلى مهدى من جامعة عين شمس عن محاولات التطرف والإرهاب للنيل من استقرار الوطن.