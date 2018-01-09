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الثلاثاء، 09 يناير 2018 10:04 م
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محافظ الجيزة: مواجهة الإرهاب لم تعرقل الدولة بالمضى فى طريق التنمية

الثلاثاء، 09 يناير 2018 06:56 م
محافظ الجيزة: مواجهة الإرهاب لم تعرقل الدولة بالمضى فى طريق التنمية محافظ الجيزة خلال مشاركته بمؤتمر بيت العائلة


كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة أن القوات المسلحة والشرطة المصرية الباسلة تقدم يومياً شهداء أبرار فى سبيل حماية الوطن والمواطن والحفاظ على مسيرة التنمية التى بدأت مصر تجنى ثمارها.

وقال إن مواجهة الإرهاب تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة لتغيير الأفكار المشوهة المضللة والتطرف، مشيرا أن كافة الأديان السماوية جرمت التعدى على الأبرياء.

وأضاف الدالى أن مواجهة الإرهاب لم تعرقل الدولة بالمضى فى طريق التنمية وإقامة المشروعات العملاقة برعاية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا أن التنمية الشاملة التى تقوم بها الدولة حاليا هى المدخل الحقيقى لتصفية الفكر المتطرف ومواجهة الهدم بالبناء، مشددا على أن الإرهاب لا دين له ولا وطن وأصبح ظاهرة عالمية تحتاج إلى مواجهة حاسمة.

تصريحات المحافظ جاءت عقب مشاركته فى مؤتمر "معا ضد الإرهاب" الذى أقامه بيت العائلة المصرية اليوم برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وقداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تم خلاله تكريم عدد من أسر الشهداء.


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