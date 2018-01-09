مجهولون يطلقون النار على لوائى شرطة بالدقهلية.. ولا إصابات

مجهولون يطلقون النار على لوائى شرطة بالدقهلية.. ولا إصاباتالثلاثاء، 09 يناير 2018 06:13 م
سيارة شرطة
الدقهلية - محمد حيزة
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أطلق مجهولون ملثمون يستقلون دراجة بخارية، عدة أعيرة نارية تجاه لوائي شرطة، - تربطهما صلة قرابة - لدى عودتهما إلى منزليهما بشارع الزراعة فى مدينة طلخا.
كان اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طلخا، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بقيام مسلحين يستقلون دراجة نارية بإطلاق عده أعيرة نارية تجاه سيارة شرطة يستلقها اللواء ضياء عطية، بإدارة الحماية المدنية، وسيارة ملاكي يستقلها اللواء سيد فريد، مساعد مدير قطاع الأحوال المدنية بمنطقة شرق الدلتا ، لدى عودتهما إلى منزليهما بمدينة طلخا.
انتقل مدير أمن الدقهلية، برفقته العميد أحمد خيري، مدير المباحث الجنائية، وعدد من قيادات مديرية الأمن، وإدارة البحث الجنائي لمعرفة ملابسات وتفاصيل الحادث.
وأكد شهود عيان، أن شخصين يستقلان دراجة نارية كانا فى انتظار وصول سيارتي اللوائين، وفور وصولهما أطلقوا النيران تجاه السيارتين، فيما لم يصب أي منهما، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة ، وسرعة ضبط المتهمين.
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عدد الردود 0
بواسطة:
khaled soudi
لساني اتدلدل
يعالم امنعوا ركوب الدرجات الناريه لاكثر من شخص واحد فقط . ولكن علي مين هو في حد واخد باله ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟