video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 09 يناير 2018 10:09 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مجهولون يطلقون النار على لوائى شرطة بالدقهلية.. ولا إصابات

الثلاثاء، 09 يناير 2018 06:13 م
مجهولون يطلقون النار على لوائى شرطة بالدقهلية.. ولا إصابات سيارة شرطة


الدقهلية - محمد حيزة
إضافة تعليق

أطلق مجهولون ملثمون يستقلون دراجة بخارية، عدة أعيرة نارية تجاه لوائي شرطة، - تربطهما صلة قرابة - لدى عودتهما إلى منزليهما بشارع الزراعة فى مدينة طلخا.
 
كان اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طلخا، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بقيام مسلحين يستقلون دراجة نارية بإطلاق عده أعيرة نارية تجاه سيارة شرطة يستلقها اللواء ضياء عطية، بإدارة الحماية المدنية، وسيارة ملاكي يستقلها اللواء سيد فريد، مساعد مدير قطاع الأحوال المدنية بمنطقة شرق الدلتا ، لدى عودتهما إلى منزليهما بمدينة طلخا.
 
انتقل مدير أمن الدقهلية، برفقته العميد أحمد خيري، مدير المباحث الجنائية، وعدد من قيادات مديرية الأمن، وإدارة البحث الجنائي لمعرفة ملابسات وتفاصيل الحادث. 
 
وأكد شهود عيان، أن شخصين يستقلان دراجة نارية  كانا فى انتظار وصول سيارتي اللوائين، وفور وصولهما أطلقوا النيران تجاه السيارتين، فيما لم يصب أي منهما، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة ، وسرعة ضبط المتهمين.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمن الدقهلية يضبط المتهمين بسرقة محتويات مبنى "هندسة الرى" بالسنبلاوين

الدقهليه

اخبار مصر

محاوله اغتيال

المحافظات

الداخليه



لا تفوتك
سخرية من وشم "كوتينيو" بالعربى.. مغردون: المفروض تسأل صلاح بدل ترجمة جوجل

سخرية من وشم "كوتينيو" بالعربى.. مغردون: المفروض تسأل صلاح بدل ترجمة جوجل

المعارضة القطرية: تمويل تميم للإخوان فى أوروبا تخطى 350 مليون يورو

المعارضة القطرية: تمويل تميم للإخوان فى أوروبا تخطى 350 مليون يورو

قطر المفتوحة لكل إسرائيلى.. الدوحة تستضيف لاعبى المستوطنات لكرة اليد بالترحاب.. ملاعبها شهدت تواجد فرق الكرة الطائرة.. سباحوا تل أبيب حصدوا الميداليات على أراضيها.. والعلم الإسرائيلى يرفرف فوق ملاعبها علنا

قطر المفتوحة لكل إسرائيلى.. الدوحة تستضيف لاعبى المستوطنات لكرة اليد بالترحاب.. ملاعبها شهدت تواجد فرق الكرة الطائرة.. سباحوا تل أبيب حصدوا الميداليات على أراضيها.. والعلم الإسرائيلى يرفرف فوق ملاعبها علنا

فيديو.. الصاعدون والهابطون فى القمة 115..شناوى الأهلى "هايص" وشناوى الزمالك "لايص".. البدرى يصعد لصدارة الدورى.. وجلال "مصدوم".. الحراق بطل مسك الختام.. باسم مرسى يستكمل رحلة السقوط .. ودرس إيطالى لمحمد إبراهيم

فيديو.. الصاعدون والهابطون فى القمة 115..شناوى الأهلى "هايص" وشناوى الزمالك "لايص".. البدرى يصعد لصدارة الدورى.. وجلال "مصدوم".. الحراق بطل مسك الختام.. باسم مرسى يستكمل رحلة السقوط .. ودرس إيطالى لمحمد إبراهيم

الإسكان: بدء تنفيذ المرحلة الثانية من محطة مياه القاهرة الجديدة لتغذية العاصمة الإدارية

الإسكان: بدء تنفيذ المرحلة الثانية من محطة مياه القاهرة الجديدة لتغذية العاصمة الإدارية

تغليظ عقوبة خطف الأطفال وهتك عرضهم بعد التعديل.. تعرف عليها

تغليظ عقوبة خطف الأطفال وهتك عرضهم بعد التعديل.. تعرف عليها

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

khaled soudi

لساني اتدلدل

يعالم امنعوا ركوب الدرجات الناريه لاكثر من شخص واحد فقط . ولكن  علي مين هو في حد واخد باله ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة