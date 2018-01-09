video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 09 يناير 2018 10:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مجهولان يسرقان سيارة مهندس بطريق كوبرى البغدادى تحت تهديد السلاح بالأقصر

الثلاثاء، 09 يناير 2018 12:16 ص
مجهولان يسرقان سيارة مهندس بطريق كوبرى البغدادى تحت تهديد السلاح بالأقصر سطو مسلح


الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

وقع حادث سطو مسلح على مهندس وأسرته بطريق كوبرى البغدادى فى مدينة الأقصر، وذلك بمعرفة شابين مسلحين بالبنادق الآلية وسرقوا سيارته موديل "رينو داستر 2017"، حرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتوجه المهندس محمد سيد رضوان برفقة أسرته لمدينة الغردقة للإطمئنان علي والدته المريضة، وتوقف فى إحدى كافيتريات طريق كوبرى البغدادى لقضاء حوائج لأسرته المكونة من زوجته وأطفاله، وفوجئ بإثنين يحملون أسلحة نارية، وسرقوا سيارته عنوة وفروا هاربين من المنطقة مستخدمين سيارة ملاكى رمادى اللون كانوا يستقلونها، فتوجه على الفور لمركز شرطة البياضية وحرر المحضر رقم 199 لسنة 2018 جنح مركز الأقصر، وتولت النيابة التحقيق، وجارى متابعة أوصاف المتهمين الذين لم يكونا ملثمين خلال إرتكاب الحادث للقبض عليهم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تجديد حبس 4 مسئولين بشركة بالون الأقصر المنكوب 15 يوما

الاقصر

اخبار الاقصر

سطو مسلح علي اسرة بالاقصر

اخبار مصر

مديرية امن الاقصر

مركز شرطة البياضية

اخبار المحافظات



لا تفوتك
الصحة: توفير البنسلين طويل المفعول بالأسواق ولا داعٍ للقلق من نقصه

الصحة: توفير البنسلين طويل المفعول بالأسواق ولا داعٍ للقلق من نقصه

فيديو.. وزير النقل: رفع أسعار تذاكر القطارات فى القريب العاجل

فيديو.. وزير النقل: رفع أسعار تذاكر القطارات فى القريب العاجل

كوميكس.. حفلة أهلاوية للصباح الباكر.. مباراة القمة تسيطر على قائمة تويتر بـ 10 هاشتاجات.. الجمهور الأحمر: "إزاى يذيعوا مباراة +21".. والزملكاوية: "سنظل أوفياء.. والحمد لله إنها جت على قد كدة"

كوميكس.. حفلة أهلاوية للصباح الباكر.. مباراة القمة تسيطر على قائمة تويتر بـ 10 هاشتاجات.. الجمهور الأحمر: "إزاى يذيعوا مباراة +21".. والزملكاوية: "سنظل أوفياء.. والحمد لله إنها جت على قد كدة"

دقت ساعة انتخابات الرئاسة.. الوطنية للانتخابات تفتح باب الترشح من 20 حتى 29 يناير.. وتشترط تزكية 20 نائبا من البرلمان.. وتبدأ غدا تلقى طلبات منظمات المجتمع المدنى لمتابعة الماراثون الانتخابى

دقت ساعة انتخابات الرئاسة.. الوطنية للانتخابات تفتح باب الترشح من 20 حتى 29 يناير.. وتشترط تزكية 20 نائبا من البرلمان.. وتبدأ غدا تلقى طلبات منظمات المجتمع المدنى لمتابعة الماراثون الانتخابى

أمازون تنافس جوجل بإطلاق مساعد "أليكسا" الصوتى بأجهزة كمبيوتر ويندوز 10

أمازون تنافس جوجل بإطلاق مساعد "أليكسا" الصوتى بأجهزة كمبيوتر ويندوز 10

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة