مجهولان يسرقان سيارة مهندس بطريق كوبرى البغدادى تحت تهديد السلاح بالأقصر





الأقصر – أحمد مرعى

وقع حادث سطو مسلح على مهندس وأسرته بطريق كوبرى البغدادى فى مدينة الأقصر، وذلك بمعرفة شابين مسلحين بالبنادق الآلية وسرقوا سيارته موديل "رينو داستر 2017"، حرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتوجه المهندس محمد سيد رضوان برفقة أسرته لمدينة الغردقة للإطمئنان علي والدته المريضة، وتوقف فى إحدى كافيتريات طريق كوبرى البغدادى لقضاء حوائج لأسرته المكونة من زوجته وأطفاله، وفوجئ بإثنين يحملون أسلحة نارية، وسرقوا سيارته عنوة وفروا هاربين من المنطقة مستخدمين سيارة ملاكى رمادى اللون كانوا يستقلونها، فتوجه على الفور لمركز شرطة البياضية وحرر المحضر رقم 199 لسنة 2018 جنح مركز الأقصر، وتولت النيابة التحقيق، وجارى متابعة أوصاف المتهمين الذين لم يكونا ملثمين خلال إرتكاب الحادث للقبض عليهم.