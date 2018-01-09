مجلس الدولة يعلن عن وظائف شاغرة لخريجى كليات القانون

مجلس الدولة يعلن عن وظائف شاغرة لخريجى كليات القانونالثلاثاء، 09 يناير 2018 07:41 م
المستشا أحمد أبو العزم
كتب أحمد عبد الهادى
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أعلن مجلس الدولة اليوم الثلاثاء، عن بدء قبول طلبات التعيين بوظيفة مندوب مساعد مجلس الدولة، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، من دفعة عام 2016 .
وأعلن المجلس فى إعلانه أن يشترط على المتقدمين استيفاء هذه الشروط للتقديم للوظيفة، وهى :-
1- ألا يقل تقدير المتقدم التراكمي عن درجة جيد.
2- ألا يزيد عمر المتقدم عن "30 عاما" فى تاريخ آخر موعد لسحب الملفات.
3- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل الوظيفة القضائية، طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.
4- أن يجتاز المقابلة والاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.
5- أن تثبت لياقته الطبية، وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهة المختصة التى يحددها مجلس الدولة.
ويتم سحب الملفات من الأمانة الفنية، للمجلس الخاص بمجلس الدولة، الموجودة فى 2 شارع عصام الدالى، الدقى، الجيزة بعد تقديم صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى مع وجود الأصل للاطلاع، وصورة ضوئية من المؤهل الدراسى.
ويبدأ ذلك من يوم 13 يناير، حتى حتى 20 من ذات الشهر.
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