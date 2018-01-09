لجنة لبنانية لإحياء مئوية الرئيس عبد الناصر: العروبة سبيل الخروج من حالة الانقسام





أ ش أ

أجمعت اللجنة اللبنانية لإحياء مئوية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أن مشروع جمال عبد الناصر هو مشروع للمستقبل وليس حنينا للماضى وأن العروبة الحضارية الجامعة هى السبيل للخروج من حالة الانقسام المذهبى والطائفى التى يغذيها المستعمر والمحتل.

وقرر الحاضرون -خلال اجتماع اللجنة فى العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الثلاثاء- الاتفاق على القيام بأوسع الأنشطة أحياء للذكرى المئوية لميلاد الرئيس الراحل عبد الناصر تشمل كل المحافظات اللبنانية واللجنة المئوية تكون بإدارة جماعية.



وأعلنت هيئة الرعاية للجنة إطلاق الأعمال والاتفاق على أهداف وبرامج وأنشطة على مدى العام بدء من يوم 15 يناير الجارى، ومنها إقامة مهرجان شعبى فى بيروت والتنسيق مع بلدية بعلبك لإعادة تمثال عبد الناصر وإقامة معارض صور لإنجازات الثورة فى الجامعات والمراكز الثقافية.



كما تقرر إقامة يوم وطنى جامع يتخلله عرض أفلام وثائقية عن عبد الناصر والثورة وندوات ومعارض صور، وإنشاء صفحة خاصة بالمئوية على وسائل التواصل الاجتماعى وتنظيم ندوات فكرية وسياسية وإقامة ندوات شعرية وأمسيات ثقافية وموسيقية.