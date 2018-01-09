لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب توصى بفتح العمرة 18 فبراير

لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب توصى بفتح العمرة 18 فبرايرالثلاثاء، 09 يناير 2018 08:13 م
وزير السياحة يحى راشد
كتبت ميرفت رشاد
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قال أحمد إبراهيم، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، لـ" اليوم السابع" إنه تم اليوم عقد اجتماع للجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة سحر طلعت مصطفى، بحضور يحى راشد وزير السياحة وعدد من مستشاريه.
ناقشت اللجنة موسم العمرة وموعد الرحلات، وانتهت اللجنة إلى إصدار توصية ببدء رحلات العمرة مع بداية شهر جماد ثان ،الموافق 18 فبراير القادم .
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