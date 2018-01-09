لجنة البنوك بجمعية رجال الأعمال تستضيف اليوم رئيس البورصة المصرية

لجنة البنوك بجمعية رجال الأعمال تستضيف اليوم رئيس البورصة المصريةالثلاثاء، 09 يناير 2018 02:00 ص
رئيس البورصة المصرية محمد فريد صالح
كتب هانى الحوتى
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تعقد لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة حسن حسين، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً بحضور رئيس البورصة المصرية محمد فريد صالح.
وقال حسن حسين، فى بيان صحفى، إن الاجتماع يهدف إلى استعراض ومناقشة آخر مستجدات سوق المال المصرى وأهمية القيد بالبورصة، ومناقشة دور سوق المال فى تمويل الشركات الساعية للنمو عبر توسيع قاعدة أعمالها.
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