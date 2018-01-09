لأول مرة.. الغاز الروسى المسال يصل الولايات المتحدة





موسكو (أ ش أ)

ذكرت صحيفة (كوميرسانت) الروسية اليوم الثلاثاء أن ناقلة الغاز (Gaselys) التى تملكها شركة الطاقة الإيطالية "إنجى" بدأت فى نقل أول شحنة غاز من مشروع يامال الروسى للغاز الطبيعى المسال إلى الولايات المتحدة.

وأفادت الصحيفة بأن ناقلة الغاز ستقوم بنقل الغاز المسال الروسى من الميناء البريطانى "أوليف جرين" إلى ميناء "إيفرت" القريب من مدينة بوسطن.

وقالت (كوميرسانت) : إن الناقلة تنقل غازا روسى المنشأ تم شحنه نهاية الشهر الماضى من شبه جزيرة يامال الروسية إلى المملكة المتحدة،لافتة إلى أنه من المتوقع أن تصل شحنة الغاز إلى الولايات المتحدة بحلول نهاية الشهر الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن تحول شركة "إنجي" إلى الغاز الروسى يعود إلى الارتفاع المفاجئ فى أسعار الغاز فى الجزء الشرقى من الولايات المتحدة بسبب عواصف ثلجية، حيث وصلت إلى 6.3 آلاف دولار لكل ألف متر مكعب.

يُذكر أن مشروع يامال للغاز الطبيعى المسال الروسى هو مشروع مشترك لشركات تضم "نوفاتيك" الروسية (50.1%)، و"توتال" الفرنسية (20%)، وشركة البترول الوطنية الصينية (20%)، وصندوق الاستثمار الصينى "طريق الحرير" (9.9%).