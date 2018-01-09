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الثلاثاء، 09 يناير 2018 11:47 ص
خالد صلاح
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كيف هدد ترامب عملة المكسيك واقتصادها؟

الثلاثاء، 09 يناير 2018 06:00 ص
كيف هدد ترامب عملة المكسيك واقتصادها؟ وزير مالية المكسيك


كيف هدد ترامب عملة المكسيك واقتصادها؟
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تأثرت العملة المكسيكية البيزو بنجاح "دونالد ترامب" بانتخابات الرئاسة الأمريكية، وبدأت مخاوف المكسيك منذ إعلان ترامب ترشحه للرئاسة، وأعلن رئيس البنك المركزى المكسيكى وقتها خطة بلاده للنهوض بالوضع الاقتصادى واصفا الموقف "بالإعصار المحتمل".

وانخفض مستوى عملة البيزو المكسيكية لأدنى مستوى لها بالفعل أمام الدولار الأمريكى فى أول تسعة أشهر من العام، وقام المكسيكيون العاملون بأمريكا بتحويل 26 مليار دولار فى الفترة من يناير لنوفمبر 2017 وفقا للبنك المركزى المكسيكى وهذا هو أعلى رقم سجله، مقارنة بـ24 مليار دولار تم إرسالهم فى 2016 .

وتعد التحويلات المادية أهم مصادر العملة الأجنبية للبلاد، متجاوزة صادرات الزيوت والتى بلغت إجمالى قيمتها 18 مليار دولار بين يناير وأكتوبر، بحسب cnn .

وتأثرت البيزو المكسيكية منذ يناير 2017 فبلغ سعر العملة الواحد منها أمام الدولار منها 19 ونصف بيزو .

وبدأت العملة فى التهاوى بوصول دونالد ترامب للحكم متأثرة بتخوفات،من احتمالية الغاء اتفاقية التجارة الحرة النافتا التى تعد المكسيك وكندا وأمريكا أطراف فيها .

وارتفع البيزو المكسيكى بشكل ضئيل منذ بداية العام الحالى 2018 مقارنة بنفس سعره بداية العام الماضى،وهدد ترامب بفرض ضرائب على التحويلات،وأثر زلازل المكسيك على زيادة تحويلات العاملين فى أمريكا إلى البلاد لمساعدة المتواجدين هناك .

ووصلت إجمالى التحويلات فى أكتوبر الماضى لـ2 مليار دولار وهى الأعلى فى العام الماضى وفقا للبنك المركزى الأمريكى،وتعتمد عدد من المناطق الفقيرة فى البلاد عليها كمصدر دخل لملايين المكسيكيين الذين يعيشون فى الفقر .

يذكر أن الاقتصاد المكسيكى يحتل المرتبة الخامسة عشر فى العالم من حيث القيمة الاسمية والحادى عشر من حيث تعادل القوة الشرائية، ونخفض الناتج المحلى الاجمالى للمكسيك بنسبة 0.3 فى المائة فى الربع الثالث من العام الماضى مقارنة بالربع السابق نتيجة الزلازل والاعاصير التى ضربت البلاد.

من المتوقع أن يتضاعف الاقتصاد المكسيكى ثلاثة أضعاف تقريبًا بحلول عام 2020، ستكون المكسيك بحلول عام 2050 من بين أكبر 5 اقتصادات فى العالم.


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