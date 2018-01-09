كوريا الجنوبية والإمارات تبحثان التعاون فى الطاقة النووية

كوريا الجنوبية والإمارات تبحثان التعاون فى الطاقة النوويةالثلاثاء، 09 يناير 2018 10:10 ص
رئيس كوريا الجنوبية
سول (أ ش أ)
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اتفق وزير التجارة والصناعة والطاقة الكورى الجنوبى بيك أون كيو ورئيس هيئة الشؤون التنفيذية الإماراتى خلدون خليفة المبارك على العمل على تحقيق النجاح فى استكمال مشروع بناء محطة البراكة للطاقة النووية فى الإمارات.
وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن بيك وخلدون ناقشا، خلال لقائهما اليوم الثلاثاء، التعاون فى الطاقة النووية، بالإضافة إلى سبل التعاون فى مشروعات الطاقة الشمسية بالشرق الأوسط، فيما من المتوقع أن يستكمل إنشاء أول مفاعل نووى من 4 مفاعلات نووية فى بركة العام الجارى.
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