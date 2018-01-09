كتلة "94" بالمؤتمر الوطنى الليبى تطالب البرلمان بإصدار قانون الانتخابات





كتب - أحمد جمعة

طالبت كتلة "94" بالمؤتمر الوطنى العام المنتهية ولايته، مجلس النواب الليبى بإصدار قانون الانتخابات العامة الرئاسية والبرلمانية، مشيرين إلى أن الانتخابات العامة الرئاسية والبرلمانية هى أنجح الحلول السياسية للأزمة فى ليبيا.

وأكدت الكتلة فى بيان صحفى، ضرورة أن تكون الانتخابات بحماية القيادة العامة للجيش الليبى وتحت إشراف الأمم المتحدة.

وأشارت الكتلة فى بيانها إلى ضرورة أن تقدم الأطراف المحلية والأممية الضمانات الكافية لنزاهتها ولقبول نتائجها والالتزام بتنفيذها.

وحثت الكتلة الشعب الليبى على التسجيل والمشاركة فى الانتخابات، وأن يعلم الشعب أن طاولة الحوار ستصبح بالانتخابات بين يديه، وأن مهمة اختيار رئيس للبلاد ستصبح مهمته، فعليه أن يبادر بالمشاركة، وأن يعى أن الامتناع هو فى الحقيقة تصويت لصالح الأسوأ.

يذكر أن كتلة 94 بالمؤتمر الوطنى المنتهية ولايته تكونت من مجموعة ينتمى أغلب أعضائها إلى تحالف القوى الوطنية والتيار المدنى.