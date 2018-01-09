كتالونيا تتصدر قائمة الأماكن الأكثر نشاطا للإرهاب فى إسبانيا يليها مدريد





كتبت فاطمة شوقى

على الرغم من قضاء التحالف الدولى على التنظيم الإرهابى داعش وباقى الجماعات الإرهابية فى العراق وسوريا وتشديد الخناق عليها فى ليبيا، إلا أن تهديدات هذه التنظيمات الإرهابية على المغرب وإسبانيا لازالت مستمرة.

وقالت وكالة "أوروبا بريس"، إن وزارة الداخلية الإسبانية أكدت أن معدل الأنشطة الإرهابية داخل الأراضى الإسبانية خلال عام 2017 ارتفع بشكل لم تعهده البلاد من قبل، وتمكنت قوات الأمن من إحباط 51 عملية إرهابية ، وتم القبض على 75 عنصرا بتهمة التورط مع إحدى الجماعات الإرهابية.

وأكدت الوكالة أن إقليم كتالونيا يتصدر الأقاليم الأكثر نشاطا للإرهاب فى إسبانيا، حيث تكثفت الجماعات الإرهابية عناصرها المتطرفة لنشر الأفكار الإرهابية بين المواطنين وتجنيد المقاتلين.

وتأتى مدريد وسبتة ومليلية بعد إقليم كتالونيا من حيث العمليات الإرهابية، الشىء الذى يفرض المزيد من التعاون والتنسيق الأمنيين وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين الأجهزة الأمنية الإسبانية، بشكل خاص، والمغربية والأوروبية والإقليمية بشكل عام.

ووفقا لدراسة قام بها البرلمان الأوروبى، والتى دعمتها وزارة الداخلية الإسبانية حول حصيلة العملية الأمنية ضد الشبكات الإرهابية وعدد الموقوفين فى كل المدن، وحظر من كتالونيا وسبتة ومليلية الذين يمثلون خطورة كبيرة من حيث انتشار شبكات الاستقطاب والتجنيد لصالح داعش فى السنوات الماضية، إلى جانب تفكيك شبكات كانت تحاول تقديم الدعم اللوجيستى لداعش وجمع الأموال لها.

فى نفس السياق، كشف تقرير مواز لوزارة الداخلية الإسبانية، عن ارتفاع عدد الإرهابين الموقوفين فى المدينتين المحتلتين العام الماضى، إذ احتلت مليلية المرتبة الأولى بـ9 معتقلين، متبوعة بمدريد التى سجلت توقيف 7 إرهابيين ، و4 إرهابيين فى مدينة سبتة، فيما قد يتجاوز العدد 10 معتقلين فى إقليم كتالونيا.