كتاب "النار والغضب": ستيف بانون أراد القضاء على فكرة إقامة دولة فلسطينية





كتبت ريم عبد الحميد

قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إن كتاب النار والغضب للمؤلف مايكل وولف الذى يكشف أسرار بيت ترامب الأبيض، قد زعم أن ستيف بانون، المخطط الإستراتيجي السابق للرئيس الأمريكى قد أراد القضاء على أى فكرة لإقامة دولة فلسطينية، وأنه أراد بدلا من ذلك أن يعطى أرض الضفة الغربية للأردن وغزة لمصر.

ويتحدث الكتاب عن عشاء فى نيويورك فى يناير 2017، بينما كان يتناول الطعام مع رئيس فوكس نيوز السابق روجر أليز، طرح بانون رؤية للشرق الأوسط ستفكك عقود من السياسة الخارجية الأمريكية وشملت خطته إنهاء الالتزام الأمريكى بحل الدولتين للصراع العربى الإسرائيلى، والذى يقوم على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة بجوار إسرائيل.

وقال بانون، بحسب الكتاب، " فلندع الأردن تأخذ الضفة الغربية، ومصر تأخذ غزة، دعوهم يتعاملون مع هذا".

وواصل رئيس مجلس إدارة بريتبارت نيوز القول بأن إعادة تشكيل المنطقة ممكن لو أمكن التغلب على روسيا، وأشار إلى أن الجميع فى المنطقة يخشى من إيران، لذلك فإن روسيا تلعب دورا أساسيا.

وقال بانون أول خطوة فى برنامج ترامب ينبغى أن تكون نقل السفارة الأمريكية فى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس. وكان البيت الأبيض قد أعلن خطوة السفارة بالفعل وحظى بالإشادة من اليمين الإسرائيلى لاسيما رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لكن تمت إدانته فى جميع أنحاء العالم العربى.