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الثلاثاء، 09 يناير 2018 12:54 م
خالد صلاح
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قوات الاحتلال تعتقل 17 مواطنا من الضفة الغربية بينهم أمين سر حركة فتح

الثلاثاء، 09 يناير 2018 08:01 ص
قوات الاحتلال تعتقل 17 مواطنا من الضفة الغربية بينهم أمين سر حركة فتح قوات الاحتلال


وكالات الأنباء
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نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلى فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات طالت 17 مواطنا بالضفة بينهم أمين سر حركة فتح فى مخيم عايدة شمال بيت لحم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وقالت مصادر أمنية ان قوات الاحتلال اعتقلت، المواطن قصى عبد المنعم أبو ريدة من قصرة جنوب نابلس وصادرت تراكتور زراعى خاص به، بعد دهم البلدة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عوريف جنوب نابلس وداهمت منزل المهندس محمد عبد الحفيظ شحادة واعتقلت نجلة اسيد.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن اسامة عليان من بلدة عناتا شمال شرق القدس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال امين سر حركة فتح محمد لطفى دعامسة ( حبشى ) من مخيم عايدة شمال بيت لحم، واعتقلت الشبان نسيم الطيطى ويوسف الطيطى وعمر عاصى، والمصاب أيمن عبد الرحمن القصاص من مخيم العروب شمال الخليل.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال بلدة ديراستيا فجرا وداهمت منازل عدد من المواطنين وقامت باعتقال الشابين سامح عمر أبوزيد١٩ عاما

كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة بلدات ومدن فى الضفة الغربية واندلعت مواجهات مع الشبان الفلسطينيين دون ان يبلغ عن وقوع اصابات.


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