قاتل والدته وخالته بأسوان يعترف: أمى بطلت تصرف عليا وعايرتنى عشان مبشتغلش





أسوان ندى سليم

كشفت تحقيقات نيابة أسوان، عن تفاصيل قتل شاب والدته وخالته بعزبة عسكر، حيث اعترف المتهم "محمد.ر" بارتكاب الواقعة قائلا: "أمي عايرتني عشان مبشتغلش وبطلت تصرف عليا وقالتلي مش هديك فلوس تاني ".

وكشفت اعترافات المتهم خلال النيابة، أنه مصاب بمرض السكر ولم يتمكن من الحصول على فرصة عمل جيدة، وكان يقضي يومه برفقة أصدقائه على المقهي، الأمر الذى استفز والده الذي قرر عدم الإنفاق عليه واتهمه بأنه شاب فاشل ومستهتر.

وأوضح المتهم، أنه قبل الواقعة بعدة ايام نشبت مشادات كلامية بينه وبين والدته بعد إصراراها على عدم إعطائه مصروف خشية من والده، وتابع قائلا: "مطلبتش منها فلوس كتير كنت عايز مصاريفي وحق السجاير وبس لكنها رفضت تديني فلوس واستفزتني".

وكشفت اعترافات القاتل، أنه توجه ليلة الحادث إلى منزل خالته بعزبة عسكر، وقرر الانتقام من والدته بإطلاق النار عليها، وعندما حاولت خالته إنقاذها أطلق عليها الرصاص ما أودى بحياتهما بالحال.

ومن جانبها، أمرت الأجهزة الأمنية بحجز المتهم بالمستشفي تحت حراسة أمنية، نظرا لتدهور حالته الصحية لإصابته بمرض السكر، وأمرت بتجديد حبسه 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

ومن المقرر أن تستدعي النيابة والد المتهم ونجل خالته لسماع شهادتهما حول الواقعة، وتحديد مدي وجود خلافات بين المتهم وخالته.

وكان شرطة أسوان أول برئاسة المقدم محمود حامد، وتحت إشراف العميد محمود عوض، مدير إدارة البحث الجنائى، تلقي بلاغا يفيد بقيام المتهم بالتخلص من والدته وتدعي فوزية. ع، مديرة مدرسة، وشقيقتها " نعمة. ع"، اثر اصابتها ب6 طلقات نارية بأنحاء مختلفة بالجسد اودت بحياتهما.