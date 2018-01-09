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الثلاثاء، 09 يناير 2018 02:56 م
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فيديو.. رئيس وزراء تايلاند يضع مجسما كرتونيا للتهرب من الصحفيين

الثلاثاء، 09 يناير 2018 01:35 م
فيديو.. رئيس وزراء تايلاند يضع مجسما كرتونيا للتهرب من الصحفيين ملك تايلاند


وكالات الأنباء
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شارك رئيس الوزراء التايلاندى برايوث تشان أوشا (Prayuth Chan-ocha) فى مؤتمر صحفى بمناسبة يوم حماية الأطفال، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.

وخلال ذلك جلب معه مجسما كرتونيا عليه صورته بكامل طوله، وذلك بهدف تجنب الحوار مع الصحفيين.

وتم نشر فيديو من الحدث على قناة يوتيوب يورونيوز. وفى الشريط بدأ رئيس الوزراء وهو يقف أمام  الميكروفون ويتحدث بإيجاز مع المراسلين.

وبهدف تجنب التعمق فى الحوار مع الصحفيين تصرف رئيس الوزراء بشكل طريف  طلب من مساعديه جلب مجسم كرتونى عليه صورته بالطول الكامل وعرض على الصحفيين التحدث مع المجسم.

ونقلت "بى بى سى" عنه القول: "من يرغب بطرح أى سؤال حول السياسة والنزاعات، فعليه التحدث مع هذا الشاب". 


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