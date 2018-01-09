فيديو.. جابر عصفور: أنا من أسرة فقيرة ولولا جمال عبد الناصر لما وصلت لما أنا فيه





كتب أيمن رمضان

قال الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، إنه ينتمى إلى أسرة فقيرة تمكنت من سداد مصاريف دراسته الجامعية بشق الأنفس ومع نهايته أعلن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عن مجانية التعليم فتمكنت من إتمام المرحلة الجامعية بسلام، وتابع:" وهذا لا ينطبق علىّ فقط بل على ملايين مثلى.. ولولا عبد الناصر ما كان هناك جابر عصفور".

وأضاف "عصفور"، خلال حواره مع الإعلامى محمد الباز ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أنه حصد المركز الأول على جميع أقسام اللغة العربية بجمهورية مصر العربية ورغم ذلك لم يتم تعيينه معيدا بكلية دار العلوم نظرا لخلاف أساتذة فيما بينهم على أولوية التعيين وتم إرجاؤه ما دفعه للبحث عن عمل فى عدة أماكن إلى أن التحق بإحدى المدارس فى قرى محافظة الفيوم وفى أحدى الخطب سمع لعبد الناصر وهو يتحدث عن العدالة الاجتماعية، وتابع:" وبانفعال مدرس صغير كتب للرئيس خطابا والغريب أن هذا الخطاب وصل إليه وقرأ مظلمتى فأمر وزير التعليم العالى بتعيينى فى الجامعة".

وأكد وزير الثقافة الأسبق، أن تعيينه فى الجامعة كانت بتأشيرة من جمال عبد الناصر وجميع من رفضوا مقابلتى من أجل عرض شكواى عليهم قابلونى بحفاوة شديدة، ومن يوم 16 مارس 1966 استلمت تعيينى بجامعة القاهرة بفضل جمال عبد الناصر.