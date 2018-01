فيديو.. ترامب يتعرض للسخرية بعد نسيانه كلمات النشيد الوطنى الأمريكى

كتب: محمد الأحمدى - وكالات الأنباء

تداول عدد من مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى فيديو للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، خلال حضوره لبطولة كرة القدم الوطنية، ومع عزف النشيد الوطنى وقع ترامب فى موقف محرج، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.

الموقف الذى تعرض له ترامب لم يكن سوى أنه نسى ترديد بعض من كلمات النشيد الوطنى، الأمر الذى أثار حفيظة الأمريكيين الذين تداولوا هذه الواقعة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعى.

America, your President—you know, the #MAGA guy—doesn’t know all the words to our national anthem. This is a gross display of hypocrisy. Also, here’s your daily reminder that he has a 37% approval rating. Least popular President of all time. pic.twitter.com/uIi15xulO0