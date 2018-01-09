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فيديو.. ترامب يتعرض للسخرية بعد نسيانه كلمات النشيد الوطنى الأمريكى

الثلاثاء، 09 يناير 2018 01:57 م
فيديو.. ترامب يتعرض للسخرية بعد نسيانه كلمات النشيد الوطنى الأمريكى الرئيس الأمريكى أثناء عزف السلام


كتب: محمد الأحمدى - وكالات الأنباء
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تداول عدد من مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى فيديو للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، خلال حضوره لبطولة كرة القدم الوطنية، ومع عزف النشيد الوطنى وقع ترامب فى موقف محرج، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.

الموقف الذى تعرض له ترامب لم يكن سوى أنه نسى ترديد بعض من كلمات النشيد الوطنى، الأمر الذى  أثار حفيظة الأمريكيين الذين تداولوا هذه الواقعة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعى.

وعلّق شخص من حساب يحمل اسم نيك لابار، قائلا: أمريكا، رئيسكم الذى يريد أن يجعل أمريكا عظيمة من جديد، لا يعرف كلمات النشيد الوطنى".

من جانبه جود ليجام وجه تغريدة قائلا: "قبل ستة أشهر تحدث عن تصريحات حول ضرورة أن يحترم لاعبو الكرة النشيد الوطني، وهو لا يعرف كلمات النشيد".

و علقت ساندرا كيرير قائلة: "يعتقد بأن الناس يرحبون بوجوده أثناء عزف النشيد، هو نرجسى خبيث".  


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