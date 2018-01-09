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فيديو.. البيئة: لن يتم إنشاء مبان أسمنتية أو محطات طاقة بمحمية وادى دجلة

الثلاثاء، 09 يناير 2018 10:34 م
فيديو.. البيئة: لن يتم إنشاء مبان أسمنتية أو محطات طاقة بمحمية وادى دجلة خالد فهمى وزير البيئة


كتب أيمن رمضان
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قال خالد فهمى وزير البيئة، إن محمية وادى دجلة ستكون الرئة التى تتنفس بها شرق القاهرة، مشددا على أنه لن يتم إنشاء مبان إسمنتية أو محطات طاقة داخل المحمية بل ستكون تدخلات بسيطة من نفس ذات طبيعة المحمية.

وأضاف "فهمى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "90 دقيقة"، الذى يقدمه الإعلامى محمد الباز، عبر فضائية "المحور"، أن المحمية ستفتح خلال الفترة المقبلة وسيكون بها ألعاب للأطفال تعمل على توعيتهم بيئيا.

وعرض مقدم البرنامج فيديو يظهر جولة وزير البيئة داخل محمية وادى دجلة، قبل أيام من افتتاحها.

 

 


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