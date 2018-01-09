video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 09 يناير 2018 02:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فى ذكرى وفاته الأولى.. الأعلى للأمن القومى يفتح ملف وفاة "رفسنجانى"

الثلاثاء، 09 يناير 2018 11:55 ص
فى ذكرى وفاته الأولى.. الأعلى للأمن القومى يفتح ملف وفاة "رفسنجانى" هاشمى رفسنجانى


كتبت إسراء أحمد فؤاد
إضافة تعليق

قال ابن رئيس تشخيص مصلحة النظام السابق ياسر هاشمى، إن المجلس الأعلى للأمن القومى أعاد فتح ملف حقيقة وفاة والده هاشمى رفسنجانى بقرار من الرئيس الإيرانى حسن روحانى.

 

وتزامنت مقابلة ابنه مع وكالة بانا الإيرانية مع الذكرى الأولى لوفاة رفسنجانى الذى وافته المنية العام الماضى، إثر نوبة قلبية أثناء السباحة.

 

وتولى "رفسنجانى" عددا من المناصب والأدوار المهمة، إذ تولى رئاسة إيران 8 سنوات فى الفترة من 1989 حتى 1997، وما زالت حقيقة وفاته الغامضة ووصيته المفقودة لغزا يحير عائلته، وتناقشه الأوساط الإعلامية فى إيران حتى الآن.

 

ويعتبر رفسنجانى أحد أقطاب السياسة فى إيران، والرجل الأرستقراطى الثرى، والرجل الثانى للنظام حيث شغل مناصب عديدة، منها رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، وقائد القوات، ورئيس مجلس خبراء القيادة، ورئيس البرلمان خلال فترة الحرب العراقية الإيرانية، وكان مهندس صفقة الأسلحة عام 1986 "إيران جيت" مع الولايات المتحدة، الأمر الذى جعله يحصل بجدارة على لقب "ثعلب السياسة".

 

وتناقش وسائل إعلام إيرانية محسوبة على التيار الإصلاحى، ملف وفات "رفسنجانى" والشائعات التى أثيرت حول الأمر، إضافة إلى تناول وصيته التى يصر أبناؤه على أنها مفقودة، إلى جانب الملاحقات الأمنية لأعضاء أسرته ومنعهم من السفر خارج البلاد خلال الأشهر الأخيرة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إيران تحول منزل هاشمى رفسنجانى إلى متحف بالتزامن مع ذكرى وفاته الأولى

ابنة رفسنجانى تكشف عن وجود مواد مشعة على جثمان والدها وقت وفاته

قصة وفاة ثعلب السياسة الإيرانية ولغز وصية مفقودة حيرت الجميع.. بعد 11 شهرا من وفاته أبناء "رفسنجانى" لايزالون يبحثون عن السر المدفون.. إعلام طهران يناقش الوصية بحذر.. ومحامى الأسرة يمنع أبنائه من الحديث

ايران

اخبار ايران

اخبار ايران اليوم

هاشمى رفسنجانى

ذكرى رحيل رفسنجانى

اخبار العالم



لا تفوتك
الإسكان: بدء تنفيذ المرحلة الثانية من محطة مياه القاهرة الجديدة لتغذية العاصمة الإدارية

الإسكان: بدء تنفيذ المرحلة الثانية من محطة مياه القاهرة الجديدة لتغذية العاصمة الإدارية

تغليظ عقوبة خطف الأطفال وهتك عرضهم بعد التعديل.. تعرف عليها

تغليظ عقوبة خطف الأطفال وهتك عرضهم بعد التعديل.. تعرف عليها

التموين: زيادة طرح معدلات منتجات البروتين بعد عيد الميلاد.. القابضة الغذائية: ذبح 300 رأس ماشية يوميا لتوفير لحوم طازجة بالمجمعات.. العامة للجملة: طرح 30طن بط مسكوفى.. "المصرية": استمرار القوافل المتنقلة بالقرى

التموين: زيادة طرح معدلات منتجات البروتين بعد عيد الميلاد.. القابضة الغذائية: ذبح 300 رأس ماشية يوميا لتوفير لحوم طازجة بالمجمعات.. العامة للجملة: طرح 30طن بط مسكوفى.. "المصرية": استمرار القوافل المتنقلة بالقرى

فى الذكرى الـ82 لميلاد حارس اللغة العربية.. فاروق شوشة ملأ الساحة الثقافية بشعره.. ابن قرية الشعراء قدم لغتنا الجميلة لانتشار الإعلام الثقافى الصحيح.. وتنبأ بموته قبل رحيله.. وجائزة النيل آخر ما حصل عليه

فى الذكرى الـ82 لميلاد حارس اللغة العربية.. فاروق شوشة ملأ الساحة الثقافية بشعره.. ابن قرية الشعراء قدم لغتنا الجميلة لانتشار الإعلام الثقافى الصحيح.. وتنبأ بموته قبل رحيله.. وجائزة النيل آخر ما حصل عليه

خليكِ فى السادة.. اعرفى موضة أبواب شقق 2018

خليكِ فى السادة.. اعرفى موضة أبواب شقق 2018

إيهاب جلال يؤجل حسم ملف الراحلين فى الشتاء عن الزمالك

إيهاب جلال يؤجل حسم ملف الراحلين فى الشتاء عن الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة