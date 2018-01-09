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فلسطين تجرى مفاوضات مع روسيا والصين لعقد مؤتمر حول التسوية بالشرق الأوسط

الثلاثاء، 09 يناير 2018 05:41 م
فلسطين تجرى مفاوضات مع روسيا والصين لعقد مؤتمر حول التسوية بالشرق الأوسط الرئيس الفلسطينى محمود عباس


أ ش أ
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أعلن سفير فلسطين لدى موسكو عبد الحافظ نوفل، أن دولة فلسطين تجرى مشاورات فى الوقت الراهن مع الجانبين الروسى والصينى وعدد من الدول الأوروبية لعقد مؤتمر دولى حول التسوية فى الشرق الأوسط .

وشدد نوفل- فى تصريح لوكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الثلاثاء- على أن فلسطين لا تعتبر الولايات المتحدة الوسيط الوحيد فى عملية السلام بالشرق الأوسط .
وأضاف: " ندعو المجتمع الدولى وجميع أعضاء مجلس الأمن الدولى إلى القيام بدور فى هذه القضية، بما فى ذلك الولايات المتحدة، وبالتأكيد فإن الدور الرئيسى فى هذه القضية يجب أن تلعبه روسيا".

 


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