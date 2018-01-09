فصل الكهرباء عن عدة 7 مناطق بالغردقة لصيانة المحولات غدًا

فصل الكهرباء عن عدة 7 مناطق بالغردقة لصيانة المحولات غدًاالثلاثاء، 09 يناير 2018 10:41 ص
انقطاع الكهرباء - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربى، عن عدة مناطق بالغردقة غداً الأربعاء، لصيانة المحولات.
وأكد بيان من مركز عمليات المحافظة، أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن منطقة أبو العباس وسمر لاند والفندق ومارينا اليخوت وميدان العروسة والمنطقة المحيطة به، غدًا الاربعاء بدأ من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.
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