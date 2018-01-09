فاينانشال تايمز: أوروبا تتجه لمصر كمصدر للطاقة بعد انخفاض احتياطى بحر الشمال





كتب: محمد أبو النور

رأت جريدة فاينانشال تايمز البريطانية أن الدول الأوروبية التى تعتمد فى طاقتها على حقول بحر الشمال الغازية، ستتجه لمصر كمصدر لإمدادات الطاقة بعد انخفاض احتياطات تلك الحقول.

وقالت الجريدة فى تقرير لها بثته من خلال موقعها على الإنترنت إنه عندما بدأ الغاز يتدفق من حقل ظهر المصرى الشهر الماضى، كان ذلك خطوة مهمة فى مسيرة مصر لاستقلالها من الطاقة، وأثبت أن شرقى البحر الأبيض المتوسط ​ حجز ـ أخيرا ـ لنفسه مكانا كقوة فى إنتاج الغاز.

ونقلت عن كلاوديو ديسكالزى، الرئيس التنفيذى لشركة إينى، وهى المجموعة الإيطالية التى تقود المشروع الذى تبلغ قيمته 12 مليار دولار، قوله إن "مصر ستحول المشهد بالكامل فى مجال الطاقة، ما يسمح لها بأن تصبح مكتفية ذاتيا وأن تتحول فضلا عن ذلك من مستورد للغاز إلى مصدر مستقبلى".

وأوضحت الجريدة أن حقل ظهر هو أكبر اكتشاف للهيدروكربونات فى البحر الأبيض المتوسط، وترى إسرائيل وقبرص إمكانية مماثلة لإنهاء الاعتماد على واردات الطاقة وتوليد فائض اقتصادى عن طريق تصدير الإمدادات الفائضة، كما يفتح لبنان مياهه للاستكشافات.

ولفتت إلى أن احتمال وجود مصر كمصدر جديد كبير للغاز على عتبة أوروبا يعطى انطباعا استراتيجيا جاذبا، ذلك أنه عندما تنخفض احتياطيات بحر الشمال، وتشعر المنطقة بالقلق إزاء اعتمادها على الإمدادات الروسية، ستتجه لمصر.