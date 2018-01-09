غلق باب التصويت فى انتخابات جرجا بسوهاج وبدء عملية فرز الأصوات

غلق باب التصويت فى انتخابات جرجا بسوهاج وبدء عملية فرز الأصواتالثلاثاء، 09 يناير 2018 09:05 م
انتخابات- أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
إضافة تعليق
أغلقت منذ قليل، اللجان الانتخابية بدائرة جرجا فى سوهاج أبوابها ضمن جولة الإعادة فى الانتخابات التكميلية على مقعد الدائرة لبدء عملية فرز الأصوات.
جرت الإعادة بين المرشح العميد رشدى وفقى، والدكتور خليفة رضوان، وتبدأ أعمال الفرز وإعلان النتيجة النهائية بفوز أحد المرشحين.
بدأت جولة الإعادة بالدائرة أمس الإثنين، وسط حالة من الهدوء التام، وإقبال ضعيف من قبل الناخبين، ولم ترصد الأجهزة الأمنية إلا مخالفة واحدة، وهى ضبط عامل ينتمى لأحد المرشحين بجولة الإعادة وبحوزته صور بطاقات للرقم القومى، وصور بطاقات تموينية، ومبلغ مالى يقوم بتوزيعه أمام للجان وتوجيه الناخبين للتصويت.
إضافة تعليق
قطر المفتوحة لكل إسرائيلى.. الدوحة تستضيف لاعبى المستوطنات لكرة اليد بالترحاب.. ملاعبها شهدت تواجد فرق الكرة الطائرة.. سباحوا تل أبيب حصدوا الميداليات على أراضيها.. والعلم الإسرائيلى يرفرف فوق ملاعبها علنا
فيديو.. الصاعدون والهابطون فى القمة 115..شناوى الأهلى "هايص" وشناوى الزمالك "لايص".. البدرى يصعد لصدارة الدورى.. وجلال "مصدوم".. الحراق بطل مسك الختام.. باسم مرسى يستكمل رحلة السقوط .. ودرس إيطالى لمحمد إبراهيم
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة