غلق باب التصويت فى انتخابات جرجا بسوهاج وبدء عملية فرز الأصوات





سوهاج محمود مقبول

أغلقت منذ قليل، اللجان الانتخابية بدائرة جرجا فى سوهاج أبوابها ضمن جولة الإعادة فى الانتخابات التكميلية على مقعد الدائرة لبدء عملية فرز الأصوات.

جرت الإعادة بين المرشح العميد رشدى وفقى، والدكتور خليفة رضوان، وتبدأ أعمال الفرز وإعلان النتيجة النهائية بفوز أحد المرشحين.

بدأت جولة الإعادة بالدائرة أمس الإثنين، وسط حالة من الهدوء التام، وإقبال ضعيف من قبل الناخبين، ولم ترصد الأجهزة الأمنية إلا مخالفة واحدة، وهى ضبط عامل ينتمى لأحد المرشحين بجولة الإعادة وبحوزته صور بطاقات للرقم القومى، وصور بطاقات تموينية، ومبلغ مالى يقوم بتوزيعه أمام للجان وتوجيه الناخبين للتصويت.