عون: المطالبة بعودة النازحين السوريين لبلادهم ضرورة لوضع حد لمعاناتهم

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أكد الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون أن المطالبة بعودة النازحين السوريين الى بلادهم تنطلق من ضرورة وضع حد للمعاناة التى يعيشونها من جهة وتأكيدا على أهمية الوصول الى حل سلمى للأزمة السورية يعيد الإستقرار والأمن الى الأراضى السورية بحيث يتمكن النازحون من العودة الآمنة اليها من جهة أخرى.

ولفت الرئيس اللبنانى ـ خلال لقاءه اليوم رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى لبنان كريستوف مارتان ـ الى أن هذا الموقف يأخذ فى الإعتبار الظروف الراهنة فى سوريا والتى يأمل لبنان أن تتحسن فى القريب العاجل.



وخلال اللقاء ، قدم مارتان للرئيس اللبنانى تصور اللجنة الدولية للصليب الأحمر حيال عودة النازحين السوريين الى بلادهم والمعايير التى وضعتها اللجنة لتأمين عودة آمنة وكريمة لهؤلاء النازحين.

وأوضح أن 80% من النازحين الموجودين فى لبنان يرغبون فى العودة إلى سوريا متى تحسنت الأوضاع الأمنية فيها ، علما أن الذين عادوا الى ديارهم لم يتجاوز عددهم 60 ألف نازح ، أى بنسبة 1% من تعداد النازحين.



ولفت الى أن تصور الصليب الأحمر الدولى سيوزع على كبار المسؤولين فى لبنان وعدد من الدول الكبرى والمعنية بأوضاع النازحين السوريين.