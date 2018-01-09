video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 09 يناير 2018 11:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

عمومية "ميراكو" توافق على شطب قيد أسهم الشركة اختياريا من البورصة

الثلاثاء، 09 يناير 2018 10:31 ص
عمومية "ميراكو" توافق على شطب قيد أسهم الشركة اختياريا من البورصة البورصة المصرية - أرشيفية


كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر لصناعة التبريد والتكييف "ميراكو"، على اقتراح شطب قيد إجمالى أسهم رأسمال الشركة اختياريا من جداول البورصة، وشراء الشركة لأسهم المعترضين على الشطب الاختيارى والمتضررين منه، وفقا لما نصت عليه المادة 55 من قواعد القيد والمادة 74 من الإجراءات التنفيذية لتلك القواعد.
 
ووافقت الجمعية، بحسب بيان الشركة للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، على تفويض رئيس مجلس الإدارة بصفته الممثل القانونى للشركة فى اتخاذ كل إجراءات شطب قيد أسهم الشركة من البورصة المصرية، وشراء أسهم المعترضين.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم مستشفى الإسكندرية بقيمة 4.6 مليون جنيه

لجنة البنوك بجمعية رجال الأعمال تستضيف اليوم رئيس البورصة المصرية

ارتفاع رأس المال السوقى للبورصة بـ3.8 مليار جنيه بعد مرور 5 دقائق من الجلسة

اخبار البورصة المصرية

البورصة المصرية

شطب اختيارى

ميراكو



لا تفوتك
الصحة: توفير البنسلين طويل المفعول بالأسواق ولا داعٍ للقلق من نقصه

الصحة: توفير البنسلين طويل المفعول بالأسواق ولا داعٍ للقلق من نقصه

فيديو.. وزير النقل: رفع أسعار تذاكر القطارات فى القريب العاجل

فيديو.. وزير النقل: رفع أسعار تذاكر القطارات فى القريب العاجل

كوميكس.. حفلة أهلاوية للصباح الباكر.. مباراة القمة تسيطر على قائمة تويتر بـ 10 هاشتاجات.. الجمهور الأحمر: "إزاى يذيعوا مباراة +21".. والزملكاوية: "سنظل أوفياء.. والحمد لله إنها جت على قد كدة"

كوميكس.. حفلة أهلاوية للصباح الباكر.. مباراة القمة تسيطر على قائمة تويتر بـ 10 هاشتاجات.. الجمهور الأحمر: "إزاى يذيعوا مباراة +21".. والزملكاوية: "سنظل أوفياء.. والحمد لله إنها جت على قد كدة"

دقت ساعة انتخابات الرئاسة.. الوطنية للانتخابات تفتح باب الترشح من 20 حتى 29 يناير.. وتشترط تزكية 20 نائبا من البرلمان.. وتبدأ غدا تلقى طلبات منظمات المجتمع المدنى لمتابعة الماراثون الانتخابى

دقت ساعة انتخابات الرئاسة.. الوطنية للانتخابات تفتح باب الترشح من 20 حتى 29 يناير.. وتشترط تزكية 20 نائبا من البرلمان.. وتبدأ غدا تلقى طلبات منظمات المجتمع المدنى لمتابعة الماراثون الانتخابى

أمازون تنافس جوجل بإطلاق مساعد "أليكسا" الصوتى بأجهزة كمبيوتر ويندوز 10

أمازون تنافس جوجل بإطلاق مساعد "أليكسا" الصوتى بأجهزة كمبيوتر ويندوز 10

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة