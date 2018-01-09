عمومية "ميراكو" توافق على شطب قيد أسهم الشركة اختياريا من البورصة





كتب هانى الحوتى

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر لصناعة التبريد والتكييف "ميراكو"، على اقتراح شطب قيد إجمالى أسهم رأسمال الشركة اختياريا من جداول البورصة، وشراء الشركة لأسهم المعترضين على الشطب الاختيارى والمتضررين منه، وفقا لما نصت عليه المادة 55 من قواعد القيد والمادة 74 من الإجراءات التنفيذية لتلك القواعد.

ووافقت الجمعية، بحسب بيان الشركة للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، على تفويض رئيس مجلس الإدارة بصفته الممثل القانونى للشركة فى اتخاذ كل إجراءات شطب قيد أسهم الشركة من البورصة المصرية، وشراء أسهم المعترضين.