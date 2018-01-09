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علاج 31 ألف مريض بمستشفيات جامعة بنها فى ديسمبر الماضى

الثلاثاء، 09 يناير 2018 07:34 م
علاج 31 ألف مريض بمستشفيات جامعة بنها فى ديسمبر الماضى رئيس جامعة بنها


القليوبية حسن عفيفي
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استعرض مجلس قيادات جامعة بنها فى اجتماعه الذى عقد مساء اليوم برئاسة الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس الجامعة، التقرير الذى قدمه الدكتور يسرى السعيد مدير عام المستشفيات الجامعية والذى أكد فيه أن المستشفيات استقبلت 30984 مريضا خلال شهر ديسمبر الماضى، منهم 14787 استقبلتهم أقسام الاستقبال المختلفة و15642 مريضا ترددوا على العيادات الخارجية للمستشفياتن وتم حجز 4213 مريضا وعمل 2375  أشعة مقطعية بخلاف 2818 أشعة فوق صوتية و162 رنين مغناطيسى و3861 أشعة عادية و25445 تحاليل طبية.

من جانبه، قدم رئيس جامعة بنها الشكر للعاملين بالمستشفيات الجامعية على الجهود المبذولة للارتقاء المستمر بالخدمات الصحية والرعاية الطبية المقدمة للمرضى المترددين على المستشفيات الذين يتزايدون كل يوم لثقتهم فى مستشفيات الجامعة وما تقدمه من خدمات طبية متميزة.

وطالب القاضى، بضرورة بذل المزيد من الجهد باعتبار أن ما تقدمه المستشفيات للمواطنين يعد أحد أهم وظائف الجامعة فى خدمة مجتمعها.

 

 


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