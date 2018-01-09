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الثلاثاء، 09 يناير 2018 09:08 م
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عضو بغرفة شركات السياحة: 8 ملايين سائح زاروا مصر فى 2017

الثلاثاء، 09 يناير 2018 08:04 م
عضو بغرفة شركات السياحة: 8 ملايين سائح زاروا مصر فى 2017 عبد النبى سالم عضو غرفة شركات السياحة


كتب إبراهيم حسان
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قال عبد النبى سالم، عضو غرفة شركات السياحة، إن عام 2017 كان مبشرا بالخير بالنسبة للسياحة الأوروبية والألمانية التى عادت بنسبة كبيرة جدا، حيث زادت أعداد المراكب السياحية من 5 إلى 30 مركبا خلال الفترة السابقة.

 

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أنه لم يتم حتى الآن إجراء حصر لأعداد السياح الذين زاروا مصر فى 2017، لكن من المتوقع أن يتجاوز أعدادهم الـ 8 ملايين سائح، منهم مليون من الألمان.

 

وأضاف سالم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "أسواق وأعمال" الذى يقدمه الإعلامى أيمن صلاح، عبر قناة ON live، أن الفترة الأخيرة شهدت وصول أعداد المراكب بالنيل إلى 90 مركبا، من قبل السياحة الأروبية، أما السياحة الصينية فوصلت مؤخرا إلى أعداد تجاوزت الـ 300 ألف سائح صينى فى 2017.

 

وأشار إلى أن الطيران يمثل مشكلة للسائح الصينى، لأن مصر لا تمتلك كم طيران كبير يغطى أعداد السياح الصينيين الموجودين، مشيرا إلى أنهم يجوبون مصر بالكامل ولم يقتصر السائح الصينى على منطقة واحدة فقط.

 


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