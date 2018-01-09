عامل يضبط زوجته فى أحضان عشيقها داخل غرفة نومه بالقليوبية

عامل يضبط زوجته فى أحضان عشيقها داخل غرفة نومه بالقليوبيةالثلاثاء، 09 يناير 2018 07:40 م
خيانة - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
إضافة تعليق
ضبط عامل زوجته بأحضان عشيقها داخل غرفه نومه بدائرة مركز بنها، تم ضبطهما وأحيلا للنيابة للتحقيق.
تلقى مأمور مركز بنها، بلاغاً من "هاني ح37 سنة" عامل بشركة سيراميك بالعاشر من رمضان ومقيم دائرة المركز، أنه حال عودته من عمله فوجئ بوجود شخص غريب داخل غرفة نومه رفقة زوجته "س" سن 22 ربة منزل.
وتبين أنه عقب عودة الزوج من عمله إلى منزله ودخوله لغرفة النوم فوجئ بتواجد زوجته نائمه وبجوارها المدعو"خالد ع" 23 سنة.
بمواجهة المتهم قرر أنه تربطه علاقه غير شرعية مع الزوجة وأنه اعتاد الحضور لمسكنها فى غياب زوجها لمعاشرتها معاشرة الأزواج، وعقب قيامه بمعاشرتها انتابتهما حالة من الغفلة والنعاس حتى فوجئ بحضور زوجها، وبسؤالها رددت ذات المضمون
كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1191 جنح مركز بنها لسنة 2018م ، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
إضافة تعليق
قطر المفتوحة لكل إسرائيلى.. الدوحة تستضيف لاعبى المستوطنات لكرة اليد بالترحاب.. ملاعبها شهدت تواجد فرق الكرة الطائرة.. سباحوا تل أبيب حصدوا الميداليات على أراضيها.. والعلم الإسرائيلى يرفرف فوق ملاعبها علنا
فيديو.. الصاعدون والهابطون فى القمة 115..شناوى الأهلى "هايص" وشناوى الزمالك "لايص".. البدرى يصعد لصدارة الدورى.. وجلال "مصدوم".. الحراق بطل مسك الختام.. باسم مرسى يستكمل رحلة السقوط .. ودرس إيطالى لمحمد إبراهيم
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة