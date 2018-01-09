عامل يضبط زوجته فى أحضان عشيقها داخل غرفة نومه بالقليوبية





القليوبية نيفين طه

ضبط عامل زوجته بأحضان عشيقها داخل غرفه نومه بدائرة مركز بنها، تم ضبطهما وأحيلا للنيابة للتحقيق.

تلقى مأمور مركز بنها، بلاغاً من "هاني ح37 سنة" عامل بشركة سيراميك بالعاشر من رمضان ومقيم دائرة المركز، أنه حال عودته من عمله فوجئ بوجود شخص غريب داخل غرفة نومه رفقة زوجته "س" سن 22 ربة منزل.

وتبين أنه عقب عودة الزوج من عمله إلى منزله ودخوله لغرفة النوم فوجئ بتواجد زوجته نائمه وبجوارها المدعو"خالد ع" 23 سنة.

بمواجهة المتهم قرر أنه تربطه علاقه غير شرعية مع الزوجة وأنه اعتاد الحضور لمسكنها فى غياب زوجها لمعاشرتها معاشرة الأزواج، وعقب قيامه بمعاشرتها انتابتهما حالة من الغفلة والنعاس حتى فوجئ بحضور زوجها، وبسؤالها رددت ذات المضمون

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1191 جنح مركز بنها لسنة 2018م ، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.