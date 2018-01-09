طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لاستقبال الرئيس الإريترى

طوارئ بمطار القاهرة استعدادًا لاستقبال الرئيس الإريترىالثلاثاء، 09 يناير 2018 02:50 ص
مطار القاهرة
كتب محمود عبد الغنى
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أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولى، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ استعدادًا لاستقبال الرئيس الإريترى أسياس أفورقى، فى زيارة رسمية يلتقى خلالها الرئيس السيسى لبحث التعاون.
من جانبها، حرصت شركة ميناء القاهرة الجوى على تزيين الطرق المؤدية من وإلى المطار بالعلم المصرى والإريترى.
ومن المقرر، أن يبحث رئيس إريتريا سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات وتطوير العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة، فى ضوء العلاقات التاريخية المتميزة التى تجمع بين البلدين فضلاً عن مستجدات الأوضاع فى دول حوض النيل، ومنطقة القرن الأفريقى، وتطورات القضايا الإقليمية والدولية المشتركة واستمرار التنسيق المكثف بين البلدين فى إطار المحافل والمنظمات الدولية.
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