ضبط 97 هاربًا من أحكام قضائية وتنفيذ 815 حكما فى حملة أمنية بالإسماعيلية

ضبط 97 هاربًا من أحكام قضائية وتنفيذ 815 حكما فى حملة أمنية بالإسماعيليةالثلاثاء، 09 يناير 2018 10:28 ص
حملة امنية - أرشيفية
الإسماعيلية – صبرى غانم
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شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية، حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من تنفيذ 815 حكمًا متنوعًا منها 662 حكمًا جزئيًا، و14 حكم مستأنف 115 حكم غرامات، 2 هاربين من أحكام جنائية، و22 حكم مخالفات وتحصيل مبلغ 5000 جنيه قيمة مخالفات وغرامات، كما تمكنت الحملة من ضبط 97 متهمًا هاربا محكومًا عليه.
كما تم القبض، على المتهم "محمد.ل.ع" 25 عاما، طالب مقيم دائرة مركز فايد مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 6033 لسنة 2013 جنايات قسم ثالث الاسماعيلية، والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة "مخدرات" والمتهم "عبد الله.ا"37 عاما، عاطل ومقيم دائرة مركز الاسماعيلية، مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 6750 لسنة 2017 جنايات مركز الإسماعيلية، والمقضى فيها بالسجن 6 اشهر بتهمة"مخدرات".
تم التحفظ على المتهمين، وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
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