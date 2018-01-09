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ضبط 3 مصانع غير مرخصة بالقليوبية

الثلاثاء، 09 يناير 2018 08:50 م
ضبط 3 مصانع غير مرخصة بالقليوبية مدير أمن القليوبي


القليوبية نيفين طه
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نفذت مباحث التموين بالقليوبية بالاشتراك مع مديرية التموين، اليوم الثلاثاء، حملة تموينية مكبرة على مدينة طوخ أسفرت الحملة عن تحرير 5 قضايا سلع غذائية منتهية الصلاحية، و3 مصانع غير مرخصة. 
 
كانت تعليمات اللواء إيهاب خيرت للعميد خالد المحمدى مدير مباحث التموين بالقليوبية بقيام ضباط مباحث التموين بحملة تموينية بمدينة طوخ، أسفرت عن ضبط 3 قضايا فى مجال إدارة مصانع بدون ترخيص وألقى القبض على "رمضان ع"، و"محسن ع"، و"إبراهيم ح"، وذلك لإدارتهم المصانع بدون ترخيص.
 
كم تم ضبط 5 قضايا بمجال سلع غذائية منتهية الصلاحية، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق. 
 
 
 
 
 

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