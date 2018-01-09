ضبط 109 حالات غش فى الأسبوع الأول والثانى من امتحانات جامعة المنيا

صرح الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس جامعة المنيا بأنه تم ضبط 109 حالات غش بامتحانات الفصل الدراسى الأول بجامعة المنيا خلال الأسبوع الأول والثانى من امتحانات الجامعة، حيث تم ضبط 92 حالة غش حصيلة الأسبوع الأول، وخلال الأيام الأولى من الأسبوع الثانى تم ضبط 17 حالة غش آخرى ليبلغ إجمالي حالات الغش خلال الأسبوعين 109 حالات، جاءت بواقع 75 حالة تم توقيع عقوبة إلغاء المادة لهم وذلك بكليات التربية والتربية النوعية والحقوق والسياحة والفنادق والتربية الرياضية والعلوم والتربية للطفولة المبكرة، والهندسة، والآداب، والحاسبات والمعلومات والمعهد الفنى للتمريض، ودار العلوم والتربية الفنية.

وتم توقيع عقوبة الإنذار لــ21 حالة بكليات التربية الرياضية، ودار العلوم، والتربية، والآداب، بالإضافة إلى إحالة 11 حالة لمجلس التأديب بكليات التربية والتربية الرياضية ودار العلوم، كما تم توقيع عقوبة إلغاء المادة والمادة التى تليها وتوقيع المادة 125 لطالبين بكلية التربية الرياضية.