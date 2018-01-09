ضبط عصابة سرقه الأموال من داخل السيارات بالقليوبية





القليوبية نيفين طه

ألقت مباحث قسم قها القبض على ثلاثة أشخاص كونوا تشكيلاً عصابياً لسرقة الأموال من داخل السيارات بدائرة قسم قها تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وأثناء قيام النقيب أحمد الشريف معاون مباحث قسم قها لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم وبصحبته القوة المرافقة شاهد السيارة رقم ق ج أ 5327 ماركة شيفروليه جامبو تقف علي جانب الطريق وقيام قائدها بالترجل منها لقضاء حاجته.

عقب ذلك توقفت سيارة ماركة هيونداي مطموسة الأرقام يستقلها ثلاثة أشخاص مجهولين خلف السيارة الأولي وقيام أحد مستقليها بالنزول من السيارة والاستيلاء علي حقيبة سوداء اللون من داخل السيارة الأولي.

وعلى الفور تمكن الضابط والقوة المرافقة من ضبطه وتبين أنه يدعي سامي س 21 سنه عاطل ومقيم كفر علوان دائرة مركز طوخ وبحوزته الحقيبة المستولي عليها وبداخلها مبلغ مالي 6 آلاف جنيه ولاذ باقي المتهمين بالفرار بالسيارة التي كانوا يستقلونها وبمواجهه المتهم المضبوط اعترف بارتكاب الواقعة بالإشتراك وكل من :- "وليد عز" ، ومحمود ع وبإستهداف المتهمين أمكن ضبطهما وبمواجهتهما بما ورد باعترافات المتهم المضبوط أقرا بصحتها وارتكابهما الواقعة.

وبتطوير مناقشه المتهمين اعترفوا بارتكابهم واقعة الاستيلاء علي حقيبة من داخل سيارة ماركة كيا موديل 2010 م فضي اللون بلاغ المواطن عمر عبد الفتاح 26 سنه مهندس ومقيم شارع صلاح سالم – حلوان القاهرة وبداخلها مبلغ مالي 2000 جنيه والمحرر بشأنها المحضر رقم 4844 لسنة 2017 م جنح قسم قها وباستدعاء المبلغ تعرف عليهم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال القسم بتاريخ 7/1/2018 م.

وجاري تطوير مناقشة المتهمين للوقوف على حجم نشاطهم الإجرامي وعما ارتكبوه من وقائع مماثله وتحرر عن ذلك المحضر رقم 58 جنح قسم قها لسنة 2018م، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.