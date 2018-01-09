ضبط عاطلين سرقا خزينة شركة دعاية وإعلان بشبرا الخيمة

أحد المتهمين
القليوبية نيفين طه
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ألقت مباحث قسم أول شبرا الخيمة، القبض على عاطلين كونا تشكيلا عصابيا وسرقا مبلغا ماليا من خزينة شركة دعاية وإعلان بمنطقة كوبرى أحمد عرابى.
تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد صموائيل عطالله مأمور قسم أول شبرا الخيمة، ببلاغ بسرقة مبلغ مالى من خزينة شركة دعاية وإعلان خاصة بمنطقة كوبرى عرابى.
تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد الألفى مدير المباحث، والمقدم أحمد عصر رئيس مباحث القسم، توصل إلى أن مرتكب الواقعة، " رمضان.ع" ومقيم بالوحدة العربية، و"محمد. ع" وشهرته حمودة ومقيم بشبرا البلد.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر رقم 25216 جنح قسم أول شبرا الخيمة، وتولت النيابة التحقيق .
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