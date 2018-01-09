ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بالخانكة





القليوبية نيفين طه

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الدراجات البخارية، والمتاجر، تحرر عن ذلك محضر وجارى عرضهم على النيابة.

كان اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، إخطارا فى المحضر رقم 18 أحوال قسم الخانكه بشأن ضبط كل من "كريم ا ط" 23 سنه، عاطل، و"نور ش ا" 22 سنه، عاطل، و"إسلام ع ع" 30 سنه، عاطل، وذلك أثناء استقلالهم مركبة تروسيكل مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 35524 جنح قسم المرج القاهرة لسنة 2017م.

اعترف المتهمون بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فى ارتكاب حوادث السرقات المتنوعة "الدراجات البخارية بأسلوب توصيل الأسلاك، المتاجر بأسلوب كسر الأقفال"، بالإشتراك مع كل من، "محمد ا م" 36 سنه، نجار موبيليا، ومحكوم عليه هارب في قضية مخدرات، و"أحمد ش ع" 31 سنه، عامل، متهم في قضيتى مخدرات – سلاح"، "عبد العاطى ه ع"، 32 سنه، عاطل، والسابق اتهامه فى قضيتى سرقة وسائل نقل، سرقة متجر"، هارب وجارى ضبطه.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهمين الرابع والخامس بأكمنة، وبحوزتهم "مقص حديدي، وإسطوانة اكسجين، وعتلة حديد ومطرقة، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بصحتها، وأقروا بإستخدامهم للمضبوطات، والسلاح النارى السابق ضبطه، فى ممارسة نشاطهم الإجرامى.

جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، تحرر محضراً ملحقاً بالمحضر الأصلى وجارى العرض على النيابة العامة.