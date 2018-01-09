video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 09 يناير 2018 12:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط تشكيل عصابى استولى على سيارة محملة ببطاريات السيارات بالإسكندرية

الثلاثاء، 09 يناير 2018 11:47 ص
ضبط تشكيل عصابى استولى على سيارة محملة ببطاريات السيارات بالإسكندرية اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية


الإسكندرية – أسماء على بدر
إضافة تعليق

تمكنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية واللواء شريف عبدالحميد، مدير مباحث الإسكندرية من ضبط تشكيل عصابى افتعل حادث تصادم للاستيلاء على سيارة محملة ببطاريات السيارات.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارات من قسم شرطة المنتزة أول أن  م ا ا 37 سنة يعمل فى شركة صناعات البلاستيك والكهرباء المصرية " شركة مساهمة "   الكائن مقرها شارع بن عقيل - دائرة القسم مقيم شارع مصطفى كامل دائرة القسم ومعه م م ال 43 سنة سائق بذات الشركة مقيم شارع الشعراوى دائرة القسم، خلال سيرهما بالسيارة رقم س ر ق مصر " نقل إسكندرية ملك الشركة جهة عملهما - قيادة الثانى " مُحملة 92بطارية سيارة ومبلغ 345945 جنيهاً بشارع مصطفى كامل دائرة القسم فوجئا بقيام بعض الأشخاص بافتعال حادث تصادم معهما قاموا على أثره بالإستيلاء على السيارة وحمولتها والمبلغ المالى.

وتم تشكيل فريق بحث أسفرت جهود فريق البحث إلى أن مرتكبى الحادث كل من ع ع م 37 سنة عاطل مقيم شارع الملك - دائرة قسم ثالث المنتزه، م ع ا 40 سنة عامل بالشركة المصرية للمنتجات الغذائية مقيم بذات العنوان، م م م 30 سنة سائق مقيم العصافرة قبلى دائرة قسم ثان المنتزه، ج م ج 33 سنة سائق مقيم بذات العنوان.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بافتعال حادث تصادم وارتكاب الواقعة بالإشتراك مع المُبلغ الثانى / م م ال بقصد السرقة، بإرشاد المتهمين تم ضبط المسروقات ومبلغ 323800 جنيهاًوأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ     على ملذاتهم الشخصية، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بتطوير مناقشة المتهمين للوقوف على أبعاد نشاطهم الإجرامى، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة أول المنتزه وجارى العرض على النيابة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط عصابة دولية سرقت مشغولات ذهبية وسيارات بـ100مليون جنيه فى مدينة نصر

الاسكندريه

اخبار الإسكندريه

اخبار الحوادث

أمن الإسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات



لا تفوتك
الإسكان: بدء تنفيذ المرحلة الثانية من محطة مياه القاهرة الجديدة لتغذية العاصمة الإدارية

الإسكان: بدء تنفيذ المرحلة الثانية من محطة مياه القاهرة الجديدة لتغذية العاصمة الإدارية

تغليظ عقوبة خطف الأطفال وهتك عرضهم بعد التعديل.. تعرف عليها

تغليظ عقوبة خطف الأطفال وهتك عرضهم بعد التعديل.. تعرف عليها

التموين: زيادة طرح معدلات منتجات البروتين بعد عيد الميلاد.. القابضة الغذائية: ذبح 300 رأس ماشية يوميا لتوفير لحوم طازجة بالمجمعات.. العامة للجملة: طرح 30طن بط مسكوفى.. "المصرية": استمرار القوافل المتنقلة بالقرى

التموين: زيادة طرح معدلات منتجات البروتين بعد عيد الميلاد.. القابضة الغذائية: ذبح 300 رأس ماشية يوميا لتوفير لحوم طازجة بالمجمعات.. العامة للجملة: طرح 30طن بط مسكوفى.. "المصرية": استمرار القوافل المتنقلة بالقرى

فى الذكرى الـ82 لميلاد حارس اللغة العربية.. فاروق شوشة ملأ الساحة الثقافية بشعره.. ابن قرية الشعراء قدم لغتنا الجميلة لانتشار الإعلام الثقافى الصحيح.. وتنبأ بموته قبل رحيله.. وجائزة النيل آخر ما حصل عليه

فى الذكرى الـ82 لميلاد حارس اللغة العربية.. فاروق شوشة ملأ الساحة الثقافية بشعره.. ابن قرية الشعراء قدم لغتنا الجميلة لانتشار الإعلام الثقافى الصحيح.. وتنبأ بموته قبل رحيله.. وجائزة النيل آخر ما حصل عليه

خليكِ فى السادة.. اعرفى موضة أبواب شقق 2018

خليكِ فى السادة.. اعرفى موضة أبواب شقق 2018

إيهاب جلال يؤجل حسم ملف الراحلين فى الشتاء عن الزمالك

إيهاب جلال يؤجل حسم ملف الراحلين فى الشتاء عن الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة