ضبط تشكيل عصابى استولى على سيارة محملة ببطاريات السيارات بالإسكندرية





الإسكندرية – أسماء على بدر

تمكنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية واللواء شريف عبدالحميد، مدير مباحث الإسكندرية من ضبط تشكيل عصابى افتعل حادث تصادم للاستيلاء على سيارة محملة ببطاريات السيارات.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارات من قسم شرطة المنتزة أول أن م ا ا 37 سنة يعمل فى شركة صناعات البلاستيك والكهرباء المصرية " شركة مساهمة " الكائن مقرها شارع بن عقيل - دائرة القسم مقيم شارع مصطفى كامل دائرة القسم ومعه م م ال 43 سنة سائق بذات الشركة مقيم شارع الشعراوى دائرة القسم، خلال سيرهما بالسيارة رقم س ر ق مصر " نقل إسكندرية ملك الشركة جهة عملهما - قيادة الثانى " مُحملة 92بطارية سيارة ومبلغ 345945 جنيهاً بشارع مصطفى كامل دائرة القسم فوجئا بقيام بعض الأشخاص بافتعال حادث تصادم معهما قاموا على أثره بالإستيلاء على السيارة وحمولتها والمبلغ المالى.

وتم تشكيل فريق بحث أسفرت جهود فريق البحث إلى أن مرتكبى الحادث كل من ع ع م 37 سنة عاطل مقيم شارع الملك - دائرة قسم ثالث المنتزه، م ع ا 40 سنة عامل بالشركة المصرية للمنتجات الغذائية مقيم بذات العنوان، م م م 30 سنة سائق مقيم العصافرة قبلى دائرة قسم ثان المنتزه، ج م ج 33 سنة سائق مقيم بذات العنوان.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بافتعال حادث تصادم وارتكاب الواقعة بالإشتراك مع المُبلغ الثانى / م م ال بقصد السرقة، بإرشاد المتهمين تم ضبط المسروقات ومبلغ 323800 جنيهاًوأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ على ملذاتهم الشخصية، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بتطوير مناقشة المتهمين للوقوف على أبعاد نشاطهم الإجرامى، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة أول المنتزه وجارى العرض على النيابة.