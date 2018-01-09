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الثلاثاء، 09 يناير 2018 10:10 م
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ضبط المتهم بالشروع في قتل ضابط بمقابر أبوكبير أثناء زيارته والدته

الثلاثاء، 09 يناير 2018 04:46 م
ضبط المتهم بالشروع في قتل ضابط بمقابر أبوكبير أثناء زيارته والدته اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية


الشرقية- فتحية الديب
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم، بإشراف اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، القبض علي أحد العناصر الخطرة، المطلوب ضبطه في قضية محاولة الشروع في  قتل ضابط بمقابر أبوكبير منذ 4 سنوات، وتم إخطار نيابة أبوكبير برئاسة احمد حسان، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقي  اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، إخطارا من العميد عمرو عبد الرازق، رئيس مباحث المديرية، يفيد قيام ضباط مباحث أبوكبير، برئاسة الرائد محمد فاضل، وبإشراف المقدم شريف حمادة، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الشمال، من ضبط"  عبد الرحمن صقر" من العناصر الخطرة بأبوكبير والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في عقوبة السجن المؤبد في واقعة الشروع في محاولة قتل ضابط قوات مسلحة أثناء زيارته والدته بمقابر  أبوكبير لسرقته، منذ 4 سنوات، وتم إخطار النيابة العامة. 

 

 


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